Госдеп США профинансирует продвижение американской культуры в России

Москва, 7 июля. Госдепартамент США намерен выделить до 350 тысяч долларов на реализацию в России инициатив, направленных на разъяснение жителям страны особенностей американской истории, культуры и политики.

Как говорится в документе, отвечать за реализацию программы будет посольство США в Москве. Одна из инициатив касается привлечения учеников российских школ к изучению истории российско-американских отношений.

По данным RT, ученики должны будут работать над созданием сайтов, приложений, AR- или VR-платформ. На этих сервисах опубликуют информацию для «приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории» двух стран. Бюджет гранта составляет 50 тысяч долларов.

В документе говорится, что проект предполагает продвижение «более широкого понимания истории США», «терпимости, общих ценностей, изучение английского языка».

Вторая инициатива касается технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»). Она направлена на разъяснение особенностей американской культуры и внешней политики.

На реализацию инициативы ведомство готово выделить до 300 тысяч долларов. Подать заявку на участие в грантах могут учрежденные в Соединенных Штатах государственные и частные некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию намерено «улучшить» правовые, нормативные и экономические условия в сфере СМИ Сербии, для этого организация выделила необходимые средства. Уточнялось, что она затронет не только журналистов и владельцев медиа, но и тех, кто выступает за свободу печати. Сюда относят маркетинговые компании, PR-агентства, а государственные органы Сербии, которые осуществляют регулирующую функцию.