Если на территории России пройдет референдум по воссоединению с Донбассом, то большинство граждан поддержит это решение. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Воссоединение с Россией

Возглавляемая писателем Захаром Прилепиным партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по Донецкой и Луганской народным республикам и Приднестровью.

Политическая организация выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам голосования.

Россия поддержит

Как отметил Виктор Водолацкий, в этом вопросе самое главное — это то, что Донбасс уже провел референдум. Большинство жителей региона поддержали решение войти в состав России.

«Кроме того, это подтверждалось рядом других голосований, в том числе главы республики, верховного совета ЛНР и ДНР. Люди поддержали это решение», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, есть еще один более эффективный способ. Он напомнил, что на Западе все международные институты любят говорить о необходимости пересмотра территориальных вопросов, когда одна часть страны передавалась другому государству.

«Поэтому, когда в 1922 году решением народных комиссаров Владимир Ленин подписал декрет о передаче территорий Луганской и Донецкой областей, ранее входивших в состав Войска Донского (нынешняя Ростовская область), эти территории были отрезаны. И все эти годы мы поддерживаем родственные и дружеские связи, потому что у большинства жителей Донбасса огромное количество родственников — братьев, сестер, бабушек и дедушек — проживает в Ростовской области. И наоборот», — пояснил Виктор Водолацкий.

Признать незаконным

По словам депутата, если у Захара Прилепина есть возможность помочь жителям Донбасса в прекращении гражданской войны, то нужно подключить международных юристов. Они могли бы подготовить международные иски, обратиться в межгосударственные институты и признать акт от 1922 года незаконным.

«По Прибалтике международные суды принимали же такие решения. И этот вопрос был решен. Здесь же целые территории с огромным количеством людей, которые никогда не чувствовали себя жителями Украины, а всегда вели диалог и поддерживали отношения с Ростовской областью Российской Федерации», — добавил Виктор Водолацкий.

Политик выразил уверенность, что если на территории России пройдет референдум по воссоединению с Донбассом, то большинство граждан поддержит это решение. Особенно юг России. Граждане выступят за восстановление исторической справедливости.

«Но если мы хотим на международном уровне это закрепить, то нужно признать тот акт незаконным», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.