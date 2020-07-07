Онищенко рассказал, когда коронавирус вернется в Россию

Москва, 7 июля. Коронавирус вернется в Россию осенью, считает депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

К этому времени, по его прогнозу, в стране уже будет «большая прослойка» населения с иммунитетом. При этом Онищенко добавил, что летом сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года.

По мнению депутата, даже если коронавирус вернется, нельзя снова вводить жесткие ограничительные меры, «когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», пишет «Интерфакс».

С начала пандемии COVID-19 в России было выявлено более 687 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 454 тыс. из них выздоровели, умерли 10 296 пациентов. Эксперты высказывают разные точки зрения о том, когда активность коронавируса пойдет на спад.

Так, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, это произойдет не ранее, чем через год. Ученый объяснил, что вирус, переходя от человека к человеку, учится приспосабливаться и не убивает своего носителя, что позволяет ему передаваться дальше. Он также согласился с прогнозом Онищенко, заявив, что вторая волна коронавируса обязательно будет и накроет мир осенью, сообщает НСН.