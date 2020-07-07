Учитель русского языка уличила Собчак в безграмотности

Москва, 7 июля. Теледива Ксения Собчак, которая любит говорить о разном, оказывается, плохо знает русский язык. Об этом свидетельствует видео на канале «Училка vs ТВ», в котором учительница русского Татьяна Гартман перечислила основные ошибки в речи ведущей.

В качестве «материала» для лингвистического разбора педагог взяла интервью теледивы. Гартман начала с неправильного использования глаголов «одеть» и «надеть».

«Первое место, конечно, «одеть-надеть». И Ксения, и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать», — прокомментировала учительница.

Педагог обратила внимание, что такая ошибка распространена среди публичных личностей. Гартман напомнила, что «надевают что-то», но «одевают кого-то».

Следом идет неправильное склонение имен числительных. Учительница объяснила, что в случае использования сложных числительных, в родительном падеже будет звучать: «от двухсот до девятисот». Неправильно говорить «двухста».

Неправильное склонение слово «сколько» — тоже ошибка, присущая не только теледиве. Педагог подчеркнула, что ударение надо делать на первый слог, окончание будет «их». Таким образом, корректно говорить «до скольких».

В «модном» слове «бутик» при склонении по падежам ударение надо делать на второй слог. При произношении слова «закрепить» ударение не должно ставиться на корень вне зависимости от формы глагола.

Напомним, что ранее теледива назвала детей «гаденышами», за что ее пытался пристыдить ведущий Владимир Соловьев.