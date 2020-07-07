Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Москва, 7 июля. Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, Эльман Пашаев рассказал о его плохом состоянии.

Как уточнил юрист, артист подавлен и чувствует себя очень плохо. По его словам, Ефремов до сих пор не может отойти от шока.

«Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит», — сказал он.

Как пишет издание «Собеседник», адвокат запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как это может ухудшить его самочувствие.

Расследование по делу Ефремова завершено. Актеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Представители общественности и коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Кроме того, многие общественные деятели и политики выражают уверенность, что артист должен понести наказание по всей строгости закона. Так, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. Он обратил внимание, что актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, употребляя алкоголь и наркотики.