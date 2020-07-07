В ПФР объяснили порядок перечисления выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет

Москва, 7 июля. Порядок перечисления единовременных выплат на детей до 16 лет разъяснили в Пенсионном фонде РФ.

В ситуации, когда супруги разведены и один из них подал заявление о выплате раньше, приоритетное право на нее будет иметь тот родитель, с которым живет ребенок.

«Если же выплата уже осуществлена, то родителям следует решать этот вопрос между собой», — отметили в фонде.

Специалисты также напомнили, что дополнительная, июльская, выплата на ребенка до 16 лет начисляется по тем реквизитам, которые были указаны в ранее принятых заявлениях, и повторно его подавать не нужно. Ее начислят автоматически.

В фонде подчеркнули, что для осуществления единовременных детских выплат был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволяет перечислять средства максимально быстро, пишет Online47.

По данным на 6 июля единовременные выплаты получили родители 26 млн детей. В Минутруда отметили, что эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства.

Обратиться за получением июльской выплаты родители могут до 30 сентября включительно. Если заявление на детские выплаты уже подавалось, то оформлять еще одно на июльскую помощь не нужно. Ее начислят автоматически.