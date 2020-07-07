Названы лучшие докторские сардельки России

Москва, 7 июля. Росконтроль провел исследование докторских сарделек и назвал лучший продукт. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что эксперты проверили продукты шести брендов. Это «Рублевский», «Дымов», «Мясной дом Бородина», Selgros, «Малаховский» и «Окраина». Как уточнили специалисты, образцы признаны безопасными. При этом лучшими признали сардельки марки «Окраина».

У экспертов не возникло замечаний ко вкусу продукта. Сардельки марок «Рублевский» и «Малаховский» рекомендовали к покупке, несмотря на то, что у экспертов были замечания к их органолептическим свойствам. При этом «Мясной дом Бородина», «Дымов» и Selgros не прошли проверку на вкус.

Как объяснили в ведомстве, «Дымов» имеет несвойственный сарделькам соленый и вяжущий привкус, а товар Selgros также имеет посторонний запах. Данные образцы отнесли в перечень товаров с замечаниями.

Напомним, экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование качества сосисок. Специалисты оценили образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».

Специалисты изучили их по 80 параметрам. Отмечается, что в четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты. Так, ученые нашли в «Клинских» сосисках частицы свиной шкурки. Также в образцах «Останкино» был найден крахмал, а в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» обнаружены крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

Также Росконтроль не нашел лишние компоненты в продукции под маркой «Окраина».