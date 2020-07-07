Эксперты назвали выгоду для России от противостояния Китая и США

Москва, 7 июля. Аналитики из Китая и России считают, что по мере «охлаждения» американо-китайских отношений, сотрудничество между Москвой и Пекином будет только развиваться. В качестве приоритетных сфер для наращивания партнерства названы энергетика и торговля сельскохозяйственной продукцией.

Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» из китайского и российского институтов подчеркнули, что американцы сейчас вместо противодействия терроризму начали активно соперничать с Россией и КНР. Эксперты отметили, что Штаты расценивают эти два государства в качестве стратегических соперников и применяют в отношении них различные способы сдерживания.

По мнению аналитиков, конфронтация между Пекином и Вашингтоном нарастает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы будут стараться наращивать отношения с Индией, в таком альянсе не заинтересованы РФ и КНР. Для России, в частности, это грозит возможными сложностями в отношениях с Индией.

Эксперты считают, что помимо развития торговли и партнерства в энергетике, Китаю и России стоит наращивать сотрудничество в технологической сфере. Авторы доклада полагают, что привлечение китайского капитала может быть выгодным направлением для России. При этом аналитики обращают внимание, что партнерство между РФ и КНР должно гораздо больше основываться на взаимных интересах, нежели на совместном противодействии Штатам.

Напомним, что ранее эксперты китайского издания Sohu прогнозировали попытки американцев испортить отношения между Москвой и Пекином. Для этого Вашингтон может устроить информационную войну против этих государств.