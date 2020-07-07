Отдых на Азовском море с детьми в 2020 году

Куда поехать? Где остановиться? Во сколько обойдется? И когда планировать отпуск?

По сравнению со своим «крупным соседом» Черным морем Азовское выглядит скромно. Оно меньше и мельче — средняя глубина едва превышает 7 метров. Оно не окружено величественными горами и лесами. Кругом лишь степь да песок. Но это не значит, что берег Азова не гостеприимен. Напротив, отдых на Азовском море с детьми — это один из лучших вариантов, который вы можете подобрать для семейного путешествия летом.

Почему? Все просто. Будучи «младшим братом» моря Черного, Азовское словно и создавалось для детских игр и развлечений. Его берега песчаные, широкие, простираются за горизонт, куда хватает взгляда. Дно пологое, а чтобы добраться до глубины, где можно хоть поплавать, приходится отходить от берега на десятки метров.

Для ребятни здесь раздолье: взрослые могут, не переживая, отпускать детей в воду. И температура ее очень комфортная уже с начала июня. Благодаря небольшим глубинам с начала лета Азовское море прогревается до 20–22 градусов. В пик летней солнечной активности температура достигает 26–28 градусов («парное молоко»). А остывает Азов в середине сентября.

Когда ехать на Азовское море — отдых с детьми 2020

Аномально жаркое лето может преподносить неприятные сюрпризы отдыхающим. Из-за экстремальной жары температура воды поднимается настолько, что в море начинается мор бычка. Купаться в такой воде неприятно, да и небезопасно. Поэтому местные санитарные службы вводят запреты на лов бычка и купание.

Азовское море «перегревается» к концу июля — началу августа. Поэтому планировать отдых с детьми стоит на июнь и первую половину июля. Если температура воздуха не достигает критичных отметок, лето «мягкое», то и сезон проходит спокойно. Ехать на Азов можно с начала июня до середины сентября.

Курорты для отдыха на Азовском море с детьми

Побережье Азова охватывает часть Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. Настоящим курортным центром Краснодарского края стали:

Ейск,

станицы Голубицкая, Должанская,

поселок Кучугуры.

Крымское побережье тоже «наполнено» курортными поселками:

Семеновка,

Мысовое,

Песчаное,

Щелкино,

Новоотрадное,

Золотое,

Курортное (Русская Мама).

Краснодарский край привлекателен благоустроенными пляжами и обилием возможностей для развлечений. В одном только Ейске работают аквапарк, океанариум, дельфинарий. А аквапарк в станице Голубицкой — крупнейший на Азовском побережье.

С крымской стороны все куда проще. Благоустроенные пляжи можно найти только у пансионатов, стоящих на берегу. Крупных центров развлечений здесь нет. Чтобы найти место для «захватывающего» отдыха, нужно ехать в Судак, Коктебель или в тот же Краснодарский край.

Но это вносит и изюминку в отдых на Азовском море с детьми. Если вы хотите провести время спокойно и без напряжения. Если не хотите толкаться с другими отдыхающими в воде. Если не стремитесь к шуму ночных дискотек, а предпочитаете расслабленное времяпровождение — крымские курорты Азова подходят вам идеально.

Где остановиться

Количество частных пансионатов, мини-гостиниц и небольших домовладений в этом регионе зашкаливает. Преобладает компактный формат — до 20 номеров. Каждый пансионат со своим двориком, бесплатной парковкой. На территории будет детская площадка, обычно есть бассейн и столовая (кафе).

Отелей уровня 5 звезд здесь нет. Но размещение вполне уютное. Номера современные, с мебелью и необходимой техникой (кондиционер, холодильник, телевизор). Вода холодная и горячая круглосуточно.

Для поклонников активного отдыха есть базы, где обучают кайт- и виндсерфингу, катанию на каяках. Здесь все еще проще (расчет на молодежь без лишних требований). Не всегда есть столовая, а размещение в номерах по 4-6 человек.

Сколько стоит отдых на Азовском море с детьми в 2020 году

Цены меняются по мере «роста» сезона. В мае и сентябре — самые низкие. Номер на двух человек в гостевом доме, мини-отеле обойдется в 1200–1600 рублей. Летом цены увеличиваются:

июнь — 1300–2500 рублей;

июль — 1500–3000 рублей;

август — 1300–2500 рублей.

Дороже просят за размещение в отелях в первой линии от моря. В частном секторе цены ниже, можно найти комнату стоимостью 700-800 рублей в горячий сезон. Если приезжаете надолго, торгуйтесь. Владельцы домиков у моря готовы снизить стоимость, когда уверены, что семья пробудет у них месяц, а то и полтора.

В стоимость номера обычно включен завтрак. Нередко владельцы пансионатов предлагают трехразовое питание в кафе на территории. Его стоимость ниже, чем в заведениях общепита, а кухня простая и домашняя. Поэтому, если вы не планируете выезжать за пределы пансионата на время отпуска, соглашайтесь на трехразовое питание. На отдыхе с детьми это удобно, безопасно и вкусно.