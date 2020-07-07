Стоматологи рассказали о неожиданном симптоме коронавируса

Москва, 7 июля. Коронавирусная инфекция может вызывать специфические поражения полости рта. Неожиданный симптом опасной инфекции был обнаружен исследователями из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета. Об этом пишет International Journal of Infectious Diseases.

Результаты исследований показывают, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию можно направлять на обследование к стоматологам. Специалисты напомнили, что потеря вкуса и увеличение лимфатических узлов являются тревожными звоночками, указывающими на опасную инфекцию в организме.

Отмечается, что неутешительными симптомами также являются точечное кровоизлияние, кандидоз, травматические язвы и воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках, передает «Царьград».

По словам ученых, все эти болезненные процессы являются вторичными признаками коронавирусной инфекции. Появление язв обусловлено общим истощением организма из-за инфекции. Исследователи рассказали о случае, когда у пожилого мужчины на 24-й день лечения были обнаружены желтые язвы и глубокие трещины в полости рта.

Так, эксперты пришли к выводу, что осмотр у стоматолога должен стать обязательным пунктом при коронавирусе.