Роскачество проверило качество матрасов

Москва, 7 июля. Роскачество провело через два года повторное исследование матрасов, итоги которого показали улучшение качества этой продукции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как уточнили в ведомстве, было оценено качество пяти двусторонних моделей матрасов и двух односторонних. Роскачество объяснило, что все проверенные изделия безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты.

Как добавили эксперты, матрасы не токсичны, не выделяют вредных летучих компонентов химических соединений, не являются легковоспламеняемыми. Также они добавили, что спать на большинстве из них будет комфортно и удобно.

Кроме того, все образцы выполнили опережающий стандарт Роскачества в части толщины дополнительного настилочного слоя. При этом испытания на мягкость, которые определяются требованиями технического регламента «О безопасности мебельной продукции», прошли пять матрасов. Как подчеркнули в Роскачестве, в процессе эксплуатации ткань матраса не растянется только у двух из семи товаров.

Ранее эксперты из США назвали правила, выполнение которых позволит всегда просыпаться бодрым. Об этом говорилось в исследовании, которое провели специалисты американских компаний OnePoll и Hatch.co. Согласно результатам исследования, для полноценного и здорового сна необходимо избавиться от привычки работать в постели. Кроме того, следует отказаться от чтения новостей и просмотра социальных сетей.

Ученые рекомендуют полностью отказаться от использования каких-либо гаджетов перед сном, что позволит расслабить тело. Благотворнее всего на сон влияет медитация, чтение книг, а также просмотр приятного фильма.