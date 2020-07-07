В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

Киеву нужно изучить эффективный опыт использования российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, можно ознакомиться с возможностями ОДКБ, которая также может выступить в роли организатора миротворческой миссии в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Вопрос миротворцев

Украинское руководство рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ на территорию Донбасса. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что организация обладает соответствующим мандатом. Однако такая возможность никогда ранее не использовалась.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев… формально, юридически это возможно», — заявил Резников.

По его мнению, «другая сторона» также могла бы согласиться со вводом миротворцев ОБСЕ.

Российские миротворцы

Как отметил Родион Мирошник, у Киева действительно происходит постоянная ротация представителей в Контактной группе. И им, конечно же, нужно многое изучить, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности.

«Им нужно детально изучить уже поданный проект РФ на формирование миссии ООН по охране представителей СММ ОБСЕ, нужно изучить эффективный опыт использования российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, можно изучить возможности ОДКБ, которая также может выступить в роли организатора миротворческой миссии в Донбассе. Все эти варианты молодой переговорной команде Киева нужно изучать», — пояснил Родион Мирошник.

Пока же, как показывает практика, Киев не может гарантировать выполнение режима прекращения огня даже собственными вооруженными силами. Возможно, начать нужно с этого, считает политик.

Зеленский повторит судьбу Порошенко

По мнению политолога Андрея Иванова, новая власть в Киеве во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским пошла по классическому пути. Не справившись с экономикой, она обратилась к воинственной риторике. Сейчас украинцев призвали «ментально готовиться» к войне с Россией уже этой осенью.

Эксперт напомнил, что Зеленский пришел на фоне усталости общества от милитаристской риторики Петра Порошенко. И, конечно, возобновились разговоры о неких международных миротворцах, которые должны прийти Украине на помощь.

«Если посмотреть на ситуацию объективно, то сегодня в Донбассе не наблюдается какой-либо эскалации. Киев имеет все возможности для того, чтобы договариваться с Донбассом, предлагать компромисс, вести нормальный мирный процесс. Зачем тогда говорить о какой-то войне? А просто другим способом сплотить общество власть не может. Уже прошло больше года, как Зеленский вступил в должность, а позитивных изменений люди не видят. И все говорит о том, что Зеленский может повторить судьбу Порошенко или Виктора Ющенко. Вначале это президент надежд, а потом все видят в нем в лучшем случае пустослова, рейтинги падают до нескольких процентов», — обратил внимание Андрей Иванов.

По мнению эксперта, только воинственной риторикой украинский народ уже не сплотить. Все видят, что Россия не проявляет агрессивности, наоборот, способствует мирному процессу в Донбассе.

«Войны тоже никто не хочет. И получается, что команда Зеленского не просто пытается увести общество в сторону от насущных проблем, но и хватается за идеологические конструкции, которые давно превратились в дым», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.