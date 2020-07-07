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В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

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В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

Киеву нужно изучить эффективный опыт использования российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, можно ознакомиться с возможностями ОДКБ, которая также может выступить в роли организатора миротворческой миссии в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Вопрос миротворцев

Украинское руководство рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ на территорию Донбасса. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

Он отметил, что организация обладает соответствующим мандатом. Однако такая возможность никогда ранее не использовалась.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев… формально, юридически это возможно», — заявил Резников.

По его мнению, «другая сторона» также могла бы согласиться со вводом миротворцев ОБСЕ.

Российские миротворцы

Как отметил Родион Мирошник, у Киева действительно происходит постоянная ротация представителей в Контактной группе. И им, конечно же, нужно многое изучить, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности.

«Им нужно детально изучить уже поданный проект РФ на формирование миссии ООН по охране представителей СММ ОБСЕ, нужно изучить эффективный опыт использования российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, можно изучить возможности ОДКБ, которая также может выступить в роли организатора миротворческой миссии в Донбассе. Все эти варианты молодой переговорной команде Киева нужно изучать», — пояснил Родион Мирошник.

В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

Пока же, как показывает практика, Киев не может гарантировать выполнение режима прекращения огня даже собственными вооруженными силами. Возможно, начать нужно с этого, считает политик.

Зеленский повторит судьбу Порошенко

По мнению политолога Андрея Иванова, новая власть в Киеве во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским пошла по классическому пути. Не справившись с экономикой, она обратилась к воинственной риторике. Сейчас украинцев призвали «ментально готовиться» к войне с Россией уже этой осенью.

Эксперт напомнил, что Зеленский пришел на фоне усталости общества от милитаристской риторики Петра Порошенко. И, конечно, возобновились разговоры о неких международных миротворцах, которые должны прийти Украине на помощь.

«Если посмотреть на ситуацию объективно, то сегодня в Донбассе не наблюдается какой-либо эскалации. Киев имеет все возможности для того, чтобы договариваться с Донбассом, предлагать компромисс, вести нормальный мирный процесс. Зачем тогда говорить о какой-то войне? А просто другим способом сплотить общество власть не может. Уже прошло больше года, как Зеленский вступил в должность, а позитивных изменений люди не видят. И все говорит о том, что Зеленский может повторить судьбу Порошенко или Виктора Ющенко. Вначале это президент надежд, а потом все видят в нем в лучшем случае пустослова, рейтинги падают до нескольких процентов», — обратил внимание Андрей Иванов.

В ЛНР напомнили Украине об опыте российских миротворцев в Приднестровье

По мнению эксперта, только воинственной риторикой украинский народ уже не сплотить. Все видят, что Россия не проявляет агрессивности, наоборот, способствует мирному процессу в Донбассе.

«Войны тоже никто не хочет. И получается, что команда Зеленского не просто пытается увести общество в сторону от насущных проблем, но и хватается за идеологические конструкции, которые давно превратились в дым», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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