Врач объяснил, может ли борщевик вызвать удушье и паралич

Москва, 7 июля. Попадание пыльцы борщевика может привести к неприятным последствиям для организма человека, но паралич возможен только после контакта с ядовитыми растениями, которые произрастают только в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Специалист объяснил, может ли борщевик вызвать удушье, паралич и даже довести до летального исхода. Он пояснил, что сок листьев и стеблей борщевика обладает свойством фотосенсибилизации. Как добавил Владимир Бекетов, если сок растения попадет на кожу, а после чего будет облучен ультрафиолетом, то он может вызвать серьезные повреждения.

«По сути, это физико-химическое явление, не чисто химический ожог. Кстати, такой же эффект могут давать некоторые лекарства, поэтому во время их приема лечащие врачи рекомендуют своим пациентам избегать солнца», — объяснил в беседе с Kp.Ru Владимир Бекетов.

Он также рассказал, можно ли отравиться пыльцой борщевика. По словам специалиста, в научной литературе нет данных, которые подтверждали бы распространенное мнение, что она может нанести вред здоровью человека. Такой эффект маловероятен, сказал собеседника издания.

«Пациентов с повреждениями кожи из-за фотосенсибилизации в моей практике было много. Но не было ни одного человека, который пострадал бы именно от вдыхания или оседания из воздуха на кожу соединений, выделяемых борщевиком», — заметил Бекетов.

Многие считают, что после контакта с этим растением может быть паралич. Эти слова кандидат медицинских наук опроверг. Он пояснил, что, действительно, случаи бывают, но они «возникают при контакте с ядовитыми растениями», которые встречаются в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

«По официальным данным, информации в современных учебниках токсикологии на территории нашей страны подобных растений нет», — указал врач-терапевт.

Он также дал советы людям в ситуациях, когда сок борщевика попал на кожу. Специалист заметил, что «если поражена большая поверхность кожи, то на раны сверху может «садиться» вторичная бактериальная кожная инфекция». Таких пациентов лечат в специальных токсикологических отделениях.

Если поражение небольшое, то нужно промыть место, куда попал сок борщевика, а также закрыть участок кожи от солнечных лучей. Кроме того, как рассказал Владимир Бекетов, необходимо своевременно обратиться к врачу.