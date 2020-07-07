Военный эксперт назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей

Москва, 7 июля. Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Об этом рассказал профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил о возможности нанесения ударов этими ракетами по объектам инфраструктуры Крыма.

По словам эксперта, украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты «Нептун».

«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, ранее Неижпапа заявил, что дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец заявил, что заявления о том, что разрекламированная Киевом новая украинская ракета «Нептун» якобы может «достать» до Новороссийска, являются типичной антироссийской милитаристской чесоткой.

Ранее с такими утверждениями выступил украинский военный эксперт Михаил Жирохов. В материале на сайте издания «Деловая столица» он написал, что создание «Нептуна» позволит украинской «военной машине» поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские корабли в Новороссийске с побережья Азовского моря.

Баранец воспринял эту статью с сарказмом. По его словам, после прочтения ему на ум сразу пришла поговорка «дурень думкою богатеет». Он напомнил Жирохову о том, что у России есть ракеты, которые в случае необходимости могут не теоретически, а реально «дотянуться» до любой точки Украины, «легко преодолев старую, дырявую и ржавую систему ПВО Незалежной».