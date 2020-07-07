В РФ попросили ввести налоговые льготы для детских загородных лагерей

Москва, 7 июля. Депутаты Госдумы РФ просят правительство предусмотреть дополнительные меры поддержки для загородных стационарных детских лагерей и здравниц. В ближайшее время депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб отправит соответствующую инициативу на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Как пишет «Парламентская газета», по мнению политика, на детские лагеря нужно распространить меры государственной поддержки, которые уже разработаны для малого и среднего бизнеса.

«Ощутимой поддержкой в данном случае было бы снижение страховых взносов, рекомендации органам исполнительной власти субъектов снижать земельные налоги, налоги на имущество для таких организаций», — добавила она.

Ранее член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич рассказал, что лишь около трети российских школьников поедут в этом году отдыхать в летних лагерях. По его словам, это связано с закрытием лагерей на фоне коронавирусной пандемии.