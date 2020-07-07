Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о самочувствии

Москва, 7 июля. Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавирусной инфекции чувствуют себя хорошо. Об этом рассказали сами участники испытаний, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям», — прокомментировал свое состояние доброволец, военный врач из Севастополя Станислав.

Он также отметил, что время в медицинском учреждении идет своим чередом, однако ничего не может заменить ему семью, детей и любимую работу. Поэтому ему уже хочется вернуться к службе.

Его коллега, военнослужащий по контракту Иван заявил, что его наоборот настораживало отсутствие каких-либо изменений в организме в первые дни после введения вакцины. Тем не менее, сейчас он чувствует себя хорошо.

Вместе с тем один из участников испытаний вакцины отметил, что немного «устал», однако в этом нет ничего страшного. Жалоб на состояние здоровья у него также нет. Температура и давление в норме.

Напомним, необходимые процедуры проводятся Министерством обороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. На сегодняшний день добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей. Специалисты не только осматривают и опрашивают участников испытаний, но и измеряют давление, пульс, температуру и другие показатели.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что более 6,9 тыс. военных РФ вылечились от коронавируса. Число гражданского персонала, вылечившегося после COVID-19, достигло 800 человек. Об этом пишут «Известия».