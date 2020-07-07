Названы признаки, по которым можно распознать звонок мошенника

Москва, 7 июля. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как можно распознать звонок мошенника.

По его словам, с каждым днем распознать преступников по телефону становится все сложнее. Как уточнил специалист, все виды мошенничества связаны с банковской деятельностью. Это и попытки проведения безналичного платежа, и получение доступа к банковскому счету.

По словам эксперта, вероятнее всего, что «жертву» попросят сообщить информацию, связанную с безналичными платежами. Как пишет агентство «Прайм», есть несколько признаков, по котором можно выявить мошенников.

«Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из SMS), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником», — добавил он.

Эксперт уточнил, что реальные сотрудники банка обладают этой информацией, у них есть все полномочия, чтобы заблокировать карту клиента или произвести другие операции без его ведома.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал, что пользователи смартфонов, забывающие отключать функцию Wi-Fi в своем телефоне, рискуют безопасностью своих персональных данных.

Постоянно включенная функция Wi-Fi может привести к взлому устройства и помочь мошенникам завладеть персональными данными владельца. Он посоветовал пользователям избегать публичных сетей Wi-Fi, потому что владелец сетки может свободно контролировать весь трафик, который проходит через гаджет.