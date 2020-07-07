Поднявшиеся в стратосферу российские МиГ-29 опозорили американские истребители F-16

Москва, 7 июля. Российский МиГ-29 обогнал американский истребитель четвертого поколения F-16, которым Соединенные Штаты Америки так гордятся, в одном событии десятилетней давности.

Отмечается, что американская авиация опозорилась, когда истребитель F-16 не смог догнать отечественный МиГ-29. Российский самолет поднялся к стратосфере. По данным издания «Царьград», истребитель американцев может достигать лишь высоты только в 16 километров. При этом МиГ-29 с легкостью поднимается до 20 километров.

По данным журналистов, инцидент произошел во время обычного патрулирования возле приграничной зоны стран НАТО.

Ранее Совет по оборонным закупкам Индии утвердил покупку у России истребителей МиГ-29 и самолетов Су-30МКИ. Сообщалось, что Индия одобрила покупку у Москвы 21 истребителя МиГ-29 и 12 самолетов Су-30МКИ, а также согласилась на модернизацию 59 МиГ-29, которые уже стоят на вооружении ВВС.

МиГ-29 обойдутся индийскому государству в 984 миллионов долларов, а Су-30МКИ — в 1,42 миллиарда долларов. На модернизацию вооружения армии Индии придется потратить 5,1 миллиарда долларов.

Самолеты Су-30МКИ выпускает индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.

Ранее индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Нью-Дели планирует закупить в России 33 новых истребителя, а именно 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ. По информации прессы, покупка воздушных судов не связана с инцидентом на линии фактического контроля с Китаем в Ладакхе, где при столкновении военных двух государств погибли 20 индийских солдат.