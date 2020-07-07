Росстат назвал регионы с самой низкой ценой жилплощади в новостройках

Москва, 7 июля. Росстат представил статистику цен жилья в новостройках за I квартал текущего года в России, на ее основе СМИ назвали регионы России с самой низкой стоимостью жилплощади.

Самые низкие цены оказались в Кабардино-Балкарии, где квадратный метр жилья в среднем стоит 29,7 тыс. рублей. Также доступно жилье в Дагестане — 32 тыс. рублей, Калмыкии — 33 тыс. рублей, Северной Осетии — 34,5 тыс. рублей и Карачаево-Черкесии — 36 тыс. рублей.

Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве — 214,3 тыс. рублей за квадратный метр, Сахалинской области — 122,9 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 118,7 тыс. рублей, Приморском крае — 99,9 тыс. рублей и Магаданской области — 94,5 тыс. рублей.

В среднем в России в первые три месяца 2020 года один квадратный метр недвижимости стоил 71,5 тыс. рублей. При составлении статистики Росстат учитывал все типы квартир на первичном рынке жилья.

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отметил, что на стоимость жилья в регионах влияют объем доступной жилплощади на рынке и спрос.

«Естественно, сейчас это, возможно, несколько скорректируется от реализации программы льготной ипотеки по 6,5%. Да и вообще, тенденции ставок ипотечного кредитования сейчас идут вниз. И многие банки уже кредитуют ниже 7%», — цитирует Масленников RT.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ готовит поправки в проект закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».