Украина готовит ловушку для российских кораблей в Черном море

Москва, 7 июля. Украина может использовать в Черном море новую тактику, чтобы создать конкуренцию военно-морскому флоту России, считают американские журналисты.

Киев планирует построить 20 вооруженных двумя 30-миллиметровыми пушками канонерских лодок класса «Гюрза». Но на 2020 год было построено всего семь кораблей. США передали Украине несколько патрульных кораблей американской береговой охраны. Пентагон также объявил о возможной продаже украинской стороне 16 катеров Mark VI за 600 млн долларов.

Но это пополнение украинского флота не идет в сравнение с Черноморским флотом России, который включает крейсер, эсминец, семь подводных лодок, пять фрегатов и порядка 20 патрульных катеров.

«Никто на полном серьезе не рассматривает возможность реального боевого столкновения ВМС Украины с российским флотом. На корабли Киева будут возложены другие задачи», — цитирует американских обозревателей журнала Forbes портал «Полит Россия».

Аналитики считают, что украинские катера будут применяться для создания собирающей информацию о противнике так называемой сенсорной сети. Запускать ракеты Украине проще и дешевле с земли, чем с моря. Поэтому ставка будет делаться на береговые ракетные комплексы, считают специалисты.

Под эти задачи конструкторское бюро «Луч» готовит крылатую ракету Р-360 «Нептун» и оборудование для нее. Оружие предназначено для уничтожения эсминцев, фрегатов, крейсеров и корветов, которые действуют самостоятельно или в составе военно-морской оперативной группы. Радиус действия ракет в 175 км, что позволит Украине угрожать значительной части Черного моря, отмечают аналитики. Авторы полагают, что украинские военные планируют превратить черноморский регион в «ловушку» для флота России с помощью «Нептунов».

Ранее главнокомандующий российским ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что военно-морской флот России в 2020 году пополнят четыре десятка кораблей и судов.