Названа категория пенсионеров, которая получит прибавку в 2500 рублей до конца месяца

Москва, 7 июля. До конца текущего месяца определенная категория пенсионеров сможет получить прибавку к выплате в размере от 2500 рублей и более. Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда России.

Речь идет о пенсионерах, которые работали в сфере угольной промышленности. До 31 июля им полагается регулярная денежная прибавка. Ее размер все время корректируется и зависит от стажа пенсионера, региона, размера заработка и взносов, которые осуществляют угольные предприятия. Тем не менее, до 31 июля бывшим шахтерам положена повышенная пенсия. Так, максимальное начисление в отдельных регионах России составляет более 7 тысяч рублей.

В список пенсионеров, которым положена надбавка, входят бывшие специалисты по добыче угля, сланца, строители шахт и отрытых выработок. При этом человек должен проработать в данной отрасли не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве горнорабочего очистного забоя, проходчика, машиниста, пишет издание PrimPress.

Напомним, несколько категорий российских пенсионеров, а также другие группы граждан могут уже с 1 июля подать заявление на увеличенную пенсию, либо на различные выплаты до 12 тысяч рублей. К ним относятся самозанятые, граждане с ограниченными возможностями здоровья, военные пенсионеры и другие.