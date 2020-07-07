Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на «удаленке»

Москва, 7 июля. Специалисты сервиса подбора персонала «Работа.ру» выяснили, какие профессии наиболее высоко оплачиваемы на «удаленке» в России. Среди лидеров оказались должности главного бухгалтера, переводчика и менеджера по развитию бизнеса.

Согласно исследованиям, в среднем главный бухгалтер, находясь дома, может получать до 250 тысяч в месяц при условии, что он работает в компании, которая работает с b2b-сегментом. При этом главными требованиями для соискателя выступают профессионализм, оперативность и умение быстро адаптироваться к запросам налоговой.

Переводчик с английского языка способен получать от 150 до 200 тысяч рублей. Однако тут уровень зарплаты зависит от количества заказов. Однако у переводчика остается право выбирать типы текстов и сферу работы.

Третьими в списке идут профессии из сферы продаж. Так, например, менеджер по развитию бизнеса способен зарабатывать от 100 тысяч в месяц. Однако он должен иметь стаж не менее 3 лет, уметь вести переговоры, готовить коммерческие предложения и презентации продуктов.

Специалист по контекстной рекламе также может получать на «удаленке» до 120 тысяч рублей. В данной профессии требуются навыки работы с такими онлайн-сервисами, как Яндекс.Директ, Google AdWords, Google Analytics, Яндекс.Метрика и другие.

Неплохую работу из дома предлагают специалистам IT-индустрий. Например, PHP-программист может зарабатывать из дома до 110 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Об этом пишут «Известия».