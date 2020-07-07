Скорость изменения магнитного поля Земли оказалась в 10 раз больше предполагаемой

Вашингтон, 7 июля. Ученые Лидского и Калифорнийского университетов в Сан-Диего (США) пришли к выводу, скорость изменения магнитного поля нашей планеты может оказаться в 10 раз больше предполагаемой. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Исследователи объединили данные об изменениях магнитного поля планеты за последние 100 тысяч лет с моделью генерации поля. В результате ученые выявили связь быстрых изменений и локального ослабления магнитного поля, что говорит о сдвигах в период изменения полярности или смещения оси диполя далеко от географических полюсов.

Авторы исследования отмечают, что геомагнитное поле Земли сдвинулось на 2,5 градуса 39 тысяч лет назад. Это сопровождалось ослаблением напряженности поля у западного побережья Центральной Америки.

До этого считалось, что максимальная скорость смещения магнитного не превышает один градус в год. Новое исследование показывает, что скорость изменений может достигать 10 градусов в год. Этот показатель выше текущего смещения в 100 раз.

Магнитное поле производят конвекционные потоки расплавленного металла, которые располагаются во внешнем ядре Земли. Результаты моделирования показали, что самые быстрые изменения вызваны возникновением направленных в обратную сторону потоков. Такие пятна чаще образуются в низких широтах.

Ранее физики из Института науки и технологий Австрии представили прототип квантового радара, который способен работать при сильных помехах и фиксировать самые маленькие объекты. По словам автора разработки, физика Шабира Барзание, такие радары уже сейчас превосходят классические установки такого рода.