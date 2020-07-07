Пушков ответил на заявления Киева о войне с РФ

Москва, 7 июля. Заявление командующего украинским флотом, контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовящихся военных действиях против России не следует воспринимать всерьез. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, сказанное Неижпапой является не более, чем риторической провокацией.

«Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — прокомментировал сенатор в своем Twitter.

Напомним, ранее Неижпапа заявил, что страна готовится к боевым действиям против России для того, чтобы забрать Крым. Он также предрек многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения, заявив о возможной «атаке российской армии» на Херсонскую область.

В свою очередь российский военный эксперт Юрий Кнутов пришел к выводу, что в случае нападения Украина понесет значительные потери. В частности, Львовская база и остальные будут уничтожены. Он также отметил, что подобные угрозы являются всего лишь «политической бравадой», поскольку в последнее время весь мир забыл про Украину.