Украина решила вытеснить РФ из Азовского моря за счет катеров из США

Киев, 7 июля. Украина хочет «ограничить свободу действий» России в Азовском море благодаря американским катерам Mark VI. Об этом во вторник заявил командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц», — сказал Неижпапа в интервью местной газете «Думская».

Он отметил, что часть катеров будет дислоцирована в Азовском море. На борту кораблей будут размещаться ракетные комплексы. В связи с этим контр-адмирал считает, что катера США являются «универсальной платформой», которую якобы можно использовать как для нападения, так и для высадки солдат.

«Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, как поэтапно развивать ВМС Украины», — заявил Неижпапа.

Напомним, о поставке списанных катеров малого водоизмещения Mark VI на Украину стало известно ранее. Данные корабли уже назвали «москитным флотом» страны. Напомним, ранее украинских эксперт заявил, что в Черном море можно разместить 10 таких катеров. При этом он считает, что в противостоянии с Черноморским флотом РФ «москитный флот» якобы будет эффективнее.