Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя победу «Зенита»

Москва, 7 июля. Российский футболист Артем Дзюба эмоционально отпраздновал победу ФК «Зенит» над «Краснодаром». Радуясь чемпионскому титулу Российской премьер-лиги, спортсмен в порыве радости схватил своего одноклубника Сердара Азмуна и начал имитировать половой акт.

Сцена, вызвавшая вопросы у фанатов, произошла в раздевалке «Зенита» сразу после победы. Инцидент попал на камеру, а после был размещен в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, футболисты отмечают победу, в это время в кадр попадает Азмун и Дзюба. Россиянин держит своего коллегу в характерной позе, облокотив на стол с шампанским и изображает неприличные движения.

Стоит отметить, что через мгновение к футболистам подбегает капитан «Зенита» Бранислав Иванович, который отгоняет Дзюбу с помощью дезодоранта.

Многие пользователи восприняли поведение форварда «Зенита» с юмором. Другие же начали обвинять его в непристойности. Судя по комментариям в соцсетях более всего досталось нападающему Сердану Азмуну. Мужчина родом из Ирана, где к подобному юмору относятся со строгостью.

«Позор!», «Без комментариев», — пишут возмущенные фанаты футбола.

Напомним, ранее в Instagram-аккаунте «Зенита» появилось еще одно видео, на котором запечатлено празднование победы футбольного клуба. На кадрах видно, как главный тренер петербургской команды Сергей Семак входит в раздевалку к своим подопечным, где футболисты и тренерский состав уже начали отмечать свою победу в чемпионате России.