Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты

Москва, 7 июля. Программы льготного кредитования будут доступны медикам, семьям с детьми и участвующим в программах трейд-ин россиянам. Правила субсидирования банков определены постановлением Правительства России, которое вступает в силу 7 июля.

Право на льготное автокредитование с 1 июня получили воспитывающие хотя бы одного ребенка семьи и медработники. Также на скидку могут претендовать граждане, которые в счет уплаты первоначального взноса продали автодилеру автомобили старше шести лет (трейд-ин). Скидку могут получить и те, кто никогда не имел в собственности машину до оформления автокредита.

Скидка должна составлять 10% от стоимости автомобиля. Для желающих приобрести электромобиль и для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25%, говорится в постановлении.

Также кабмин увеличил предельную стоимость приобретаемых на льготных условиях автомобилей с миллиона до полутора миллионов рублей. Повышенный лимит применяется к купленным с 1 марта текущего года машинам.

«Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства», — цитирует сообщение Правительства РФ «Парламентская газета».

Льготные кредиты выдают только на новые автомобили. Для получения займа обязательно наличие водительских прав. Недополученную часть дохода предоставляющим льготный кредит банкам компенсирует государство. Для субсидирования льготных автокредитов в 2020 году в бюджете зарезервировано 22,5 миллиарда рублей.

В конце июня Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Понижение процентов коснулось, в том числе, потребительских кредитов без обеспечения. Кроме того, проценты были снижены для ранее взятых под поручительство займов и займов для рефинансирования.