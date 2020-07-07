Политолог Брутер ответил на слова Сатановского о масштабной войне Запада против РФ

Москва, 7 июля. Страны Прибалтики, а также Украина и Молдавия не представляют угрозы для России, поскольку они не способны вывести нашу страну из равновесия. Такое мнение озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в ответ на заявление политолога Евгения Сатановского.

Ранее Сатановский в эфире «Вести FM» заявил, что западные страны готовят плацдармы для войн против России. Эксперт считает, что масштабный конфликт с Украиной, Молдавией и Румынией возможен в ближайших десятилетиях. С подобным заявлением Брутер оказался не согласен.

Эксперт Международного института считает, что Запад будет использовать данные страны как средство сдерживания России, однако сам потенциал этих государств недостаточен, чтобы вывести РФ из равновесия.

«Вся идея о независимости прибалтийских государств основана на нацисткой памяти. На это не стоит обращать внимание. Да это неприятно, но это не грозит нам войной. Они всегда находились с Россией по разные стороны баррикад», — заявил Брутер изданию «Политика Сегодня».

Что касается Украины, то сейчас в стране сильные внутренние разделы между национально активным меньшинством и умеренным большинством. А в Молдавии нацизма «фактически и нет», считает Брутер.

«Даже молдавские правые за редким исключением очень точно пытаются войти в европейскую повестку. Они, конечно, антироссийские, возможно, даже антирусские. Скорее всего, если бы они могли, они скорее ограничили функционирование русского языка, русского образования. Но они не настроены акцентировать эти темы», — считает он.

Напомним, во время своего интервью на радио Сатановский также отметил, что в настоящее время у России есть активная линия фронта с неонацистами и «наследниками дела фюрера». В данном случае политолог имеет в виду Донбасс.