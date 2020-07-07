Партия «За правду» призвала провести референдумы о присоединении Приднестровья и Донбасса

Москва, 7 июля. Партия «За правду» представила предвыборную программу, одним из пунктов которой стало проведение референдумов о присоединении Приднестровья и народных республик Донбасса (ДНР и ЛНР).

Политическая организация, лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, выступила за немедленное признание всех трех республик и их включение в состав РФ по итогам плебисцита. Партия также призывает к присоединению на правах субъектов Абхазии и Южной Осетии по итогам референдумов и построению полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с общими органами власти, бюджетом и единой валютой — рублем.

Кроме того, авторы программы предлагают наряду с неработающими пенсионерами закрепить все надбавки, индексации и компенсации и за работающими получателями пенсий. Пенсионный возраст они призывают установить на уровне 60 лет. Выплачивать гарантированные пенсии «За правду» предлагает из федерального бюджета, а Пенсионный фонд России (ПФР) ликвидировать.

Среди других предложений партии отмечены запрет ЕГЭ, увеличение количества бюджетных мест в вузах и гарантии предоставления первого рабочего места обучавшимся на бюджете выпускникам.

В программе также предлагается открывать каждому новорожденному депозитный счет на миллион рублей, использовать которые можно будет через 18 лет для покупки жилья или оплаты образования. Для всех россиян предлагается установить ежемесячный базовый безусловный доход в 2,5 тыс. рублей, с поднятием цифры до уровня прожиточного минимума в перспективе.

Ранее Прилепин заявил, что главная задача партии «За правду» заключается в отстаивании левых идей в экономике внутри России и правых — за ее пределами.