Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

Москва, 7 июля. Завоз бубонной чумы из-за границы в Россию исключен. Отечественные же регионы, где исторически встречались подобные заболевания, находятся под жестким контролем. Об этом рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее в Китае был объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Заболевание выявили у жителя автономного района Внутренняя Монголия. «Черная смерть» также была замечена в Монгольской Народной Республике. Однако до России болезнь не сможет дойти, считает врач.

Во-первых, очаги заболевания не представляют угрозы в силу своей отдаленности. Кроме того стоит учитывать, что границы между государствами по-прежнему закрыты, а международное авиасообщение значительно ограничено.

Во-вторых, в восточных регионах, таких как Алтай, Забайкалье, Республика Тува и Бурятия интенсивно работают противочумные станции и отряды, которые проводят необходимые работы по предотвращению распространения эпидемиологических инфекций.

«Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю», — приводит слова Онищенко издание «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что чаще всего инфицирование чумой происходит в результате укуса зараженной блохи, реже при разделке мяса больного животного.