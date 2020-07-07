Лепс заявил, что следует вернуть комиссии по мастерству артистов

Москва, 7 июля. Российский певец Григорий Лепс заявил, что в российский шоу-бизнес следует вернуть из советских времен комиссии, которые определяли мастерство артистов. Мнением исполнитель поделился с журналистами на фестивале Drive Live.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — цитирует Лепса «Подмосковье сегодня».

Исполнитель добавил, что в целом его в отечественном шоу-бизнесе все устраивает.

В СССР действовала система категорий и тарификации концертных исполнителей. Степень мастерства артистов и их категорию определяли специальные комиссии.

Весной Григорий Лепс оказался втянут в заочный спор лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина о «бедствующих» артистах. Последний утверждал, что у артистов есть моральное право получить выплаты, поскольку они исправно платили налоги. По мнению Шнурова, музыкантам грех жаловаться на жизнь, учитывая размер их гонораров до эпидемии коронавируса. Этой же точки зрения придерживается Лепс.

Исполнитель подчеркнул, что не жалуется на свою жизнь. И жаловаться — неправильная политика, когда надо работать. Лепс предложил коллегам свою посильную помощь – бесплатный доступ в музыкальную студию.

Представители российского шоубизнеса — такие же граждане, как и их слушатели. Проблемы из-за коронавируса были у всех. Но есть люди, которым гораздо тяжелее, чем артистам, добавил Лепс.

Сам певец отмечал, что «терпит и не плачет» о своих бедах. Он уверен, что через какое-то время все пройдет, жизнь наладится.