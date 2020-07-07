В Болгарии растет число опустевших домов

София, 7 июля. Доля опустевших домов превысила в Болгарии 31% от всего жилья. Об этом со ссылкой на стратегию Министерства регионального развития и общественных работ страны сообщило агентство Novinite.com.

Причиной запустения домов послужила растущая разница между тратами и доходами граждан. Стоимость жилья в Болгарии в 2013 году была выше средних расходов в 6,3 раза, двумя годами позже показатель поднялся до 6,6 раза.

Кроме того, из-за строительного бума 2007-2009 годов количество объектов недвижимости превысило в стране число домохозяйств. В собственности государства, при этом, находятся лишь 2,4% домов.