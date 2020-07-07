Академик РАН оценил возможность второй волны коронавируса

Москва, 7 июля. Наступление нового роста числа заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно предстоящей осенью. Однако неизвестно, в какой форме будет проходить вторая волна. Об этом рассказал академик РАН Виктор Малеев.

О возможном продолжении заболеваемости COVID-19 ранее говорила и Всемирная организация здравоохранения. Однако пока невозможно предсказать, будет ли это полноценная волна или какие-то отдельные всплески, поясняет ученый. Кроме того, пока невозможно определить поведение кривой линии, которая определяет предстоящую заболеваемость.

«Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена. Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением», — заявил Малеев.

Академик также обратил внимание, что сила предстоящей волны может зависеть от организации карантинных мер, объема тестирования, его эффективности и даже от погоды, сообщает «Российская газета».

Напомним, ранее российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что следующая волна пандемии COVID-19 может быть более слабой по летальности среди зараженных, однако число заболевших будет большим. Об этом говорят данные о распространении заболевания в мире в последние месяцы.