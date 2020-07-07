Ученые рассказали о добровольцах, испытывающих вакцину в Сеченовском университете

Москва, 7 июля. Состояние волонтеров, участвующих в испытании новой вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, хорошее. Реакция на прививку у волонтеров продержалась не более суток и не отличалась от реакций на другие вакцины. Об этом во вторник рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств первого МГМУ Елена Смолярчук.

В Сеченовском университете испытания начались с 18 июня. На сегодняшний день первая и вторая группа добровольцев уже получили вакцину. После инъекции у некоторых наблюдалась кратковременная головная боль, повышение температуры, першение в горле и боль в суставах. При этом все реакции прошли сами собой в течение суток.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают», — сказала Смолярчук.

Предполагается, что испытуемые смогут быть выписаны 15 и 20 июля. При этом вакцина будет использоваться не только на территории России, но и за рубежом, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило о добровольцах, которые согласились принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Они чувствуют себя хорошо. Серьезных нежелательных явлений у них не зарегистрировано. Минобороны России и Институт имени Н. Ф. Гамалеи завершат исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. Данные сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину глава военного ведомства Сергей Шойгу.