Лукашенко появился на интервью без обуви

Минск, 7 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел в носках на интервью. Видео опубликовал телеканал «Беларусь 1».

Кадры были сняты после переговоров белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. По словам бравшего интервью Алексея Кривошеева, во время беседы он также был без обуви.

Свой внешний вид президент Беларуси объяснил уважением к уборщицам.

«Уважаю уборщиц, босиком хожу!» — прокомментировал глава государства свое появление, выходя к журналистам из лифта.

Ранее Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с одобрением россиянами поправок в Конституцию РФ.

По словам Лукашенко, итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании заслуг президента «и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период».

Белорусский лидер известен яркими поступками, нехарактерными для глав других государств. В конце июня Лукашенко вместе с молодежью станцевал на выпускном балу в Минске под украинскую народную песню «Ти ж мене підманула», которую исполнила Таисия Повалий. Глава государства, окруженный выпускниками в красочных нарядах, двигался в ритм музыки и даже пытался подпевать украинской певице.

Президент также поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь и пожелал им реализовать свои цели и мечты.