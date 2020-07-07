Украина рассматривает идею введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев, 7 июля. Правительство Украины рассматривает вариант введения на территорию Донбасса миротворцев ОБСЕ. По мнению властей, республики способны согласиться на данный способ урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Резников.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — сказал Резников в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом стоит отметить, что и ранее Киев выступал с предложением ввести миротворцев в Донбасс. На данный момент власти хотят наделить миссию более широким мандатом в стране и разрешить размещаться вплоть до границы с РФ. Ранее лидер РФ Владимир Путин поддержал идею введения миротворцев в ДНР. Однако он объяснил, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.

Напомним, в среду власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР. Об этом пишут «Известия».