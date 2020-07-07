На Украине объяснили заявление главкома ВМСУ о подготовке к войне с Россией

Киев, 7 июля. Командующий операцией ВС Украины в Донбассе Сергей Наев объяснил слова главкома ВМС страны адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к войне с Россией его недавним назначением. Заявление прозвучало в эфире передачи «Свобода слова».

По словам командующего ВСУ в Донбассе, Неижпапа «преувеличил».

«Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит (ситуацию. — Прим. ФАН), не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что касается сегодня на таврийском направлении», — подчеркнул Наев.

Ранее Неижпапа заявил о готовности Украины к войне с Россией. По словам адмирала, Украина хочет «вернуть» себе Крым и готовится к полномасштабным боевым действиям.

Неижпапа отметил, что в Киеве ожидают удара по Херсонской области с российской стороны. Главнокомандующий также напомнил о ракетном комплексе «Нептун».

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — пригрозил Неижпапа.

В Кремле слова Неижпапы назвали полной глупостью и нагнетанием антироссийской истерии. Соответствующее заявление распространил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, жители Крыма в 2014 году отказались подчиняться киевским властям, пришедшим в результате государственного переворота. На полуострове прошел референдум, на котором подавляющее большинство избирателей высказалось за воссоединение с Россией. Киев не признает результаты референдума и называет Крым «оккупированной» территорией.