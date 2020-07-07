Сексолог рассказал, почему из отношений пропадают поцелуи

Москва, 7 июля. Поцелуи в отношениях необходимы и даже незаменимы. Они являются символом наивысшей степени близости, однако порой со временем они пропадают из отношений. Об этом рассказал сексолог Дмитрий Гарин.

Специалист отмечает, что именно поцелуй помогает человеку выразить всю страсть и любовь. Поэтому заменить его чрезвычайно сложно. Гарин отмечает, что некоторые пытаются заменить его заботой и подарками, однако для женщин это вовсе неравноценно. По словам врача, секрет того, почему поцелуи не надоедают любящим людям спустя множество лет, прост.

«Когда люди целуются, у них вырабатывается окситоцин — гормон привязанности. Плюс им просто хорошо: уходят проблемы, они переключаются и становятся более счастливыми», — пояснил он Пятому каналу.

Причины отказа от поцелуев могут содержаться в характере супруга. Или же в том, что муж и жена находятся в браке достаточно давно, поэтому данная интимная составляющая ушла на второй план.

«Человек порой не хочет к вам прикасаться, не хочет вас целовать, чтобы у него не возникали какие-то проблемы со здоровьем. То есть, во время поцелуя от одного человека начинает оттекать энергия к другому», — отмечает Дмитрий Гарин.

Главная же причина может заключаются в том, что люди «рассинхронизируются», у супругов меняются какие-то личные ценности, а следом уходит и любовь.

Напомним, ранее психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что карантин способен помочь парам укрепить отношения и помочь влюбленным оживить сексуальную жизнь. Специалист считает, что несмотря на всемирную пандемию, интимная близость может сделать людей счастливее.