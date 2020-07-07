Адвокат семьи погибшего опасается, что «началась игра» за условный срок для Ефремова

Москва, 7 июля. Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для артиста.

Юрист отметил, что его не удивило предъявление обвинения Ефремову по четвертой части статьи 264 УК РФ, по которой актеру грозит до 12 лет заключения. Добровинский считает это ожидаемым и логичным. В то же время юрист высказал опасения в связи с будущим дела.

«Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признает свою вину, особо не повлияет на итог дела», — цитирует Добровинского RT.

Накануне глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено. Актеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы 8 июня. В результате ДТП погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Некоторые представители общественности осудили действия артиста, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.