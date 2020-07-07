Врач-дерматолог назвала две основные причины выпадения волос

Москва, 7 июля. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала о двух основных причинах выпадения волос у мужчин и женщин.

Частой и довольно банальной причиной выпадения волос, которая повсеместно встречается, эксперт назвала стресс. Особенно это актуально в настоящее время, когда мир пережил связанные с пандемией коронавируса перемены.

Больше всего стресса выпало на долю жителей мегаполисов, считает Егорова. Выпадение волос происходит через два месяца после пережитых расстройств, заметила врач-дерматолог. Если сильные переживания происходили несколько месяцев назад, а волосы стали выпадать только сейчас, специалист советует обратиться к врачу-трихологу, который назначит мезотерапию, витамины и составит план лечения в целом.

Кроме того, к выпадению приводит дефицит железа. Симптомом этого также могут стать быстрая утомляемость, вялость и звон в ушах. По словам Егоровой, если выпадение волос не связано со стрессом, скорее всего, следует проверить уровень железа. После его поднятия на безопасный уровень, волосы перестанут выпадать и даже станут гуще.

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