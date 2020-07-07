Минпромторг РФ намерен смягчить правила продажи алкоголя

Москва, 7 июля. Минпромторг России разрабатывает законопроект, согласно которому будут смягчены правила торговли алкоголем. В частности, может быть разрешена розничная реализация алкоголя возле медицинских учреждений.

Как пишет газета «Известия», министерство намерено наделить субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу алкоголя как в магазинах, так и в кафе на прилегающих территориях.

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — заявили в пресс-службе министерства.

Таким образом, после принятия нового законопроекта, каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности, учитывая свои особенности. Сообщается, что законопроект будет внесен на рассмотрение правительства уже в третьем квартале этого года. Затем его передадут в Госдуму.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, система розничной продажи алкоголя в России должна стать более гибкой.

«Спиртное всегда приносило немалые доходы в бюджет, поэтому не надо грести всех под одну гребенку. Если рядом с детским садом находится ресторан, где употребляют дорогое французское вино или коньяк, там не будут собираться алкоголики», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в мае в России вступил в силу закон, который запрещает продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, которые расположены на первых этажах жилых домов. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

С 5 мая в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, смогут торговать алкоголем, только если площадь их залов не менее 20 квадратных метров. Кроме того, кафе и бары теперь будут должны соблюдать запрет на розничную торговлю спиртным с 23.00 до 08.00. Власти в регионах смогут на свое усмотрение увеличить разрешенную площадь помещений или вовсе запретить продажу спиртного в так называемых «наливайках».