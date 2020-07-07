Минобороны рассказало о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

Москва, 7 июля. Состояние здоровья второй группы участников добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции, стабильно хорошее. Осложнений или побочных действий не наблюдается. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Необходимые процедуры проводятся военным ведомством вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. На сегодняшний день добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей. Специалисты не только осматривают и опрашивают участников испытаний, но и измеряют давление, пульс, температуру и другие показатели.

«Прошли две недели с момента вакцинации второй группы добровольцев. Чувствуют они себя хорошо, жалоб не предъявляют. Сегодня прошел «экватор» нахождения в стационаре. Впереди еще две недели пребывания у нас в лечебном учреждении. Сегодня мы взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть, как работает их иммунитет» , — пояснила заведующая терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Один из добровольцев по имени Иван отметил, что его самочувствие после введения препарата никак не отличается от обычного. Молодой человек чувствует себя хорошо.

«Я стоял в наряде и моему сослуживцу предложили (принять участие в испытаниях. — Прим. ФАН). Он засомневался и отказался, а я сразу согласился. Не знал точно условий, но знал, что нужно было испытать вакцину. Я с радостью согласился и никаких сомнений вообще не было», — пояснил Иван.

Ожидается, что на следующей неделе испытуемым будет введен второй компонент вакцины. Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан. Она выразила надежду, что Россия также заинтересована в сотрудничестве.