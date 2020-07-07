Россия выбрала удачный момент для создания «газового ОПЕК»

Москва, 7 июля. Министр энергетики РФ Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский работают над проектом создания «газового ОПЕК». Эксперт Алексей Анпилогов считает, что руководство страны выбрало очень удачный момент для образования нового объединения.

На сегодняшний день рынок газа находится не в самом лучшем положении. Сперва теплая зима снизила спрос на топливо в Европе, затем по мировой экономике ударила пандемия коронавируса. Продавцы голубого топлива столкнулись с хаосом, конец которому может положить объединение поставщиков топлива в одну организацию.

Идея российских чиновников заключается в создании единого органа для координации газодобычи, который бы играл роль ОПЕК на рынке газа. Такой шаг позволит нормализовать цены на топливо, который пребывают на рекордно низком уровне. Подземные хранилища газа почти переполнены, а сделки по покупке энергоносителя очень дешевы.

«Момент для предложения Россия выбрала не случайно», – заметил Анпилогов в интервью для «Экономики сегодня».

Сейчас РФ до сих пор зарабатывает на торговле газом, в то время, как остальные игроки на рынке работают себе в убыток. Они могут задуматься о формировании картеля, который был не нужен раньше, при высоких ценах на газ. Мировой рынок необходимо спасать, поэтому у Москвы есть шансы сформировать новый альянс.

Также создание нового объединения позволит России еще успешнее конкурировать с США на мировой арене энергоносителей. Этот конфликт вылился в противостояние вокруг «Северного потока — 2». Как сообщалось ранее, Дания одобрила СП-2, потому что ЕС нужен российский, а не американский газ.