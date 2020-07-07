Бывший премьер-министр Украины критически отозвался о своей стране

Москва, 7 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в своем Facebook, что на данный момент молодое восточноевропейское государство окончательно превратилось в «банановую республику».

По мнению политика, сейчас Незалежная окончательно уподобилась беднейшим странам Африки. Причем дело не в уровне жизни, постоянных политических скандалах и высоком уровне коррупции, а в ценах на продукты.

Долгое время украинские элиты пытались позиционировать свою страну как «сельскохозяйственную державу», однако по ценам на фрукты и овощи этого не заметно. Самым дешевым фруктом в стране являются завезенные из-за рубежа бананы, в которых также включена цена за доставку этого продукта из жарких стран.

«Украина окончательно превратилась в банановую республику. Обещания про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан. Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня — 1 июля составляла 27,2 гривны за килограмм», — подчеркнул деятель.

В переводе на американскую валюту один килограмм бананов будет стоить порядка одного доллара. Это дешевле, чем яблоки или же арбузы, которые должны в большом количестве выращиваться на месте.

Стоит сказать, что дешевые бананы – далеко не единственная проблема украинского государства, которая является самой северной банановой республикой и по многим другим показателям. На данный момент Киев столкнулся и с экономическим, и с политическим кризисом одновременно, в то время как государственный лидер демонстрирует свою слабость.