Начавшая карьеру певицы дочь Глюк'OZы была отчислена из школы

Москва, 7 июля. Старшая дочь знаменитой российской певицы Глюк'OZы была отчислена из гимназии, где она обучалась. Согласно заверениям родителей, это никак не связано с творчеством

Ранее стали известно, что 13-летняя дочь Глюк'OZы уже два года как записывает собственные произведения, а также создала собственного анимированного персонажа. Она решила пойти по стопам матери и связать свою музыку с мультипликацией, так как не хотела сразу раскрывать личность и ассоциироваться со звездной родственницей.

Родители и ранее говорили о «бунтарском» духи юной музыкантши и ее несомненном таланте. Судя по всему, руководство гимназии решило, что негативные черты учащейся перевешивают ее положительные качества, поэтому об исключении из школы родителям было объявлено за неделю до окончания учебного года.

Об этом отец девочки Александр Чистяков рассказал в социальных сетях. По словам бизнесмена, молодая певица слишком неординарна для подобного учебного заведения.

«Выгнали за характер, за нарушение дресскода. Училась она хорошо», — заметил родитель.

Также Чистяков сообщил, что наследница Глюк'OZы остро чувствует окружающих и живет в мире своего творчества. Он отметил, что ищущим себя подросткам может быть очень трудно, так как бывает сложно соответствовать требованиям взрослых и сверстников.

Ранее о музыкальной карьере юного дарования сообщалось подробнее. На данный момент дочь певицы уже имеет продюсера и продолжает совершенствовать свои навыки.