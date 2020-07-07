Депутат Госдумы назвал новые британские санкции против РФ «выкриками из Лондона»

Москва, 7 июля. Санкции, которые власти Великобритании ввели против России, носят «смехотворный характер», заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, после ухода из ЕС, королевство превратилось в «изгоя на задворках Европы».

Как отметил Морозов, факт внесения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в санкционный список ни к чему не приведет, так как руководитель российского силового ведомства не собирается посещать Великобиртанию и, тем более, размещать там свои активы.

«Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию. Мы большое самодостаточное государство, и подобного рода ультиматумы и угрозы для нас совершенно неприемлемы. Я бы призвал британских коллег выстраивать взаимоотношения на равноправной основе. С тем, чтобы наши взаимные национальные интересы в полной мере соблюдались», — приводит слова депутата телеканал «360».

Как объяснил Морозов, введение санкций – это лишь отработка международной повестки британскими властями. Соединенное Королевство всегда преследовало антироссийские цели в своей внешней политике, а использование темы Магнитского – лишь еще одна попытка напомнить России о якобы имевших место нарушениях во время пребывания Магнитского в изоляторе.

По словам Морозова, он не считает нужным уделять какое-либо внимание подобным «выкрикам из Лондона», поэтому комитет по международным делам едва ли будет настаивать на ответных мерах.

Напомним, что Великобритания введет собственные (после выхода из Евросоюза) санкции в отношении российских граждан из «списка Магнитского». В черный список включат россиян, причастных, по мнению британской стороны, к смерти юриста Сергея Магнитского. Санкции вступят в силу немедленно, отмечает издание.