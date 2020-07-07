Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста

Москва, 7 июля. Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, собрала достаточные доказательства невиновности артиста и планирует предоставить их суду. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев.

Юрист рассказал о планируемой линии защиты в эфире телеканала «Россия-24». Он пояснил, что убеждал Ефремова не спешить с признанием вины и посмотреть на то, какую оценку суд даст предоставленным доказательствам невиновности.

«Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — считает адвокат.

Напомним, 6 июля расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова было завершено. Как и предполагалось, артисту предъявлено обвинение по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации.

Многие общественные деятели и актеры высказались о том, что актер должен понести наказание по всей строгости закона, а выдвигаемые теории адвоката Ефремова беспочвенны. Так, например, телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-проекта «Соловьев LIVE» обратил внимание на то, что результаты экспертизы МВД показали, что на водительской подушке безопасности внедорожника Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера. Это означает, что артист был за рулем и виновен в аварии.