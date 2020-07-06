Меган Маркл заподозрила принца Гарри в связи с певицей Адель

Сан-Франциско, 6 июля. Супруга герцога Саксонского принца Гарри Меган Маркл устроила сцену ревности своему супругу из-за общения с певицей Адель. Согласно имеющейся информации, он начал часто посещать артистку, которая проживает неподалеку.

Принц и английская певица были знакомы уже достаточно давно. Ранее они вместе проживали в Лондоне, а также занимались благотворительностью. И Гарри, и Адель помогали жертвам пожара в небоскребе Grenfell Tower.

После переезда в США принц Гарри решил возобновить знакомство и зашел к Адель с визитом вежливости, благо она жила неподалеку от особняка, арендованного герцогской четой. Как сообщает портал 7days.ru, о произошедшем стало известно от источника среди прислуги певицы. Информатор также уточнил, что певица решила угостить принца алкоголем.

Однако на одном походе в гости дело не закончилось. Гарри навестил Адель не менее трех раз, пока супруга наконец не обратило внимание на происходящее. Дело в том, что Меган посвящает большую часть своего времени заботе о сыне и поиску работы в интернете. На данный момент ни она, ни принц не обладают собственным источником дохода.

В то же время Гарри, судя по всему, столкнулся с проблемами на новом месте жительства. Он уже рассказывать, что ему жизнь в Калифорнии дается ему непросто, так как он не был готов к столь резкому изменению уклада. Судя по всему, некоторый упадок сил заставил аристократа потянуться к родственной английской душе.

Одна из подружек Меган Маркл сообщила, что ревнивая супруга не сразу заметила частые отлучки мужа. Но, как только все тайне стало явным, герцогиня устроила Гарри скандал. Вряд ли она заподозрила измену, однако впредь посещать Адель запретила.

Стоит сказать, что жизнь королевской семьи на самом деле чуть более проблематична, чем можно было бы себе представить со стороны. Как сообщалось ранее, Меган Маркл обвинила Елизавету II в агрессивных атаках и травле СМИ.