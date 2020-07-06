Россияне смогут получать еще одно пособие на детей

Москва, 6 июля. Правительство готовит новую выплату для российских семей с детьми. Министерство спорта уже озвучило условия для ее получения.

Согласно данным, опубликованным министерством, стать получателями денежное пособия смогут те родители и опекуны, чьи дети участвуют в спортивных секциях. Речь идет о занятиях легкой атлетикой, плавании, боксе и других видах спорта.

Размер этой выплаты будет рассчитываться исходя из расходов на детей-спортсменов. Максимальная сумма составит 50 тысяч рублей в год, отметили в министерстве. Эти средства можно будет потратить в качестве налогового вычета.

По мнению экспертов, данная мера поддержки будет одобрена Госдумой, так как о разработке проекта распорядилось ранее само правительство. Целью этой меры является популяризация занятий спортом.

Напомним, что ранее сенатор Инна Святенко сообщила, что единовременную выплату на детей от 16 до 18 лет могут получить малоимущие семьи, а также родители, официально признанные безработными во время пандемии COVID-19.

Ранее правительство утвердило правила получения пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего российское гражданство. Средства начали выдавать с 1 июня, а заявки на выплаты будут приниматься до 1 октября 2020 года.

Кроме того, сообщалось, что малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет, получили новую меру поддержки от государства. Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», через МФЦ, а также в администрации по месту проживания.