Родители 26 млн детей уже получили июльские выплаты

Москва, 6 июля. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, организованные в рамках поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции, получили родители 26 миллионов детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Отмечается, что данная выплата стала первой, организованной по принципам социального казначейства. В результате, финансовая помощь была переведена без дополнительных заявлений 99% семей, которые ранее уже получили подобные пособия.

«Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Напомним, с 1 июля ПФР начал осуществлять единовременные выплат семьям, в которых воспитываются дети до 16 лет. При этом на каждого ребенка выделяется 10 тысяч рублей. Новая выплата отличается тем, что не требует никаких заявлений и обращений. В результате родители, усыновители и опекуны, которые получили аналогичную выплату в прошлом месяцу, должны просто ждать ее автоматического зачисления в июле.